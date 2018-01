Leonardo DiCaprio será Sinatra em filme de Scorsese

O diretor Martin Scorsese confirmou que fará um filme sobre a vida de Frank Sinatra e que o escolhido para o papel principal é Leonardo DiCaprio.

Em declarações à revista americana "The Hollywood Reporter" divulgadas nesta quinta, 18, Scorsese disse que não pretende fazer DiCaprio cantar no filme e que deverá optar por usar a voz original de Sinatra. "Frank cantará. Mas estamos esperando para ter o roteiro terminado", explicou.

Nesta sexta, 19, estreia nos Estados Unidos "Ilha do Medo", último filme de Scorsese e que também conta com DiCaprio no elenco. Em breve, o diretor começará a gravar "The Invention of Hugo Cabret" ("A Invenção de Hugo Cabret", em tradução livre), seu primeiro longa voltado para o público infantil.

É um livro ilustrado criado por Brian Selznick e centrado na Paris da década de 1930, e conta a história de um órfão de 12 anos, Hugo, que vive em uma estação de Metrô e deve resolver um mistério que seu pai investigava antes de morrer. O roteiro será de John Logan, com quem Scorsese já trabalhou em "O Aviador".

Inicialmente o diretor do filme deveria ser Chris Wedge, de "A Era do Gelo". As filmagens vão começar em 1.º de junho em Londres.