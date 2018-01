Leonardo DiCaprio será Sam Phillips, produtor de Elvis Presley, em filme

LOS ANGELES - A Paramount Pictures adquiriu os direitos do livro Sam Phillips: The Man Who Invented Rock N' Roll sobre o fundador da mítica gravadora Sun Records, papel que será interpretado em um novo filme por Leonardo DiCaprio.

Segundo o site especializado Deadline, o filme será desenvolvimento pela Appian Way, a produtora do ator, que interpretará Sam Phillips, que em seu pequeno estúdio de Memphis ajudou a transformar em estrelas artistas como Elvis Presley, Ike Turner, Howlin' Wolf, Jerry Lee Lewis e Johnny Cash.

Entre os produtores executivos do filme estão nomes como Mick Jagger e Peter Guralnick, autor do livro usado como base para a produção do longa-metragem. O estúdio ainda busca um diretor e um roteirista para o projeto.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

DiCaprio, que venceu neste ano o Oscar de melhor ator pela atuação em O Regresso, ainda não determinou qual será o próximo passo de sua carreira. Atualmente, ele tem sobre a mesa outras propostas baseadas em livros.

Nesta semana, a Paramount já tinha anunciado que unirá forças com DiCaprio para lançar um filme baseado no desenho animado Capitão Planeta.