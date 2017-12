Leonardo DiCaprio produzirá versão de 'Akira' com atores reais

O ator Leonardo DiCaprio e a Warner Brothers levarão às telas de cinema uma versão com atores reais do clássico do anime japonês Akira. Segundo informa nesta quinta-feira, 21, a imprensa especializada americana, o irlandês Ruairi Robinson, de 30 anos, foi contratado para dirigir o projeto, que deve ser rodado em duas partes. A estréia da primeira parte do projeto está prevista para o primeiro semestre de 2009. DiCaprio produzirá os filmes por meio de sua produtora, a Appian Way, enquanto Gary Whitta será o encarregado de redigir o roteiro. A série Akira nasceu em 1982 como uma história em quadrinhos e, seis anos depois, seu criador, o japonês Katsuhiro Otomo, a levou ao cinema, como um filme de animação de grande sucesso.