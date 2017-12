Leonardo DiCaprio produzirá filme sobre máfia cubana

O ator Leonardo DiCaprio e os estúdios Paramount Pictures obtiveram os direitos para a produção do filme The Corporation, no qual Benicio Del Toro viverá o papel de chefe da máfia cubana, informou nesta quarta-feira, 13, a Rock Moon Production, companhia multimídia que vendeu os direitos.

A produtora Appian Way, propriedade de DiCaprio, e a Paramount Pictures compraram os direitos para a produção do filme baseado no livro homônimo do autor T. J. English.

O roteiro ficará a cargo de David Matthews, escritor para séries da HBO bem conhecidas como Vinyl e Boardwalk Empire.

"Uma guerra de ofertas explodiu na semana passada entre os grandes estúdios de Hollywood e produtores para obter os direitos do livro de T.J. English, The Corporation, que narra uma "história épica do mundo do crime organizado cubano-americano".

Del Toro interpretará o papel de José Miguel Battle Sr., chefe da máfia cubana-americana neste filme que pretende ser uma "versão cubana" de O Poderoso Chefão e O Gângster, afirmou um comunicado.

English é autor de títulos como Havana Nocturne e Born to Kill, além de roteirista na popular série de televisão NYPD Blue.

"Estou muito emocionado com a associação com a Paramount, Appian Way e The Picture Company, apontou Tony González, diretor da Rock Moon. "Não posso pensar em um melhor estúdio para produzir este filme, já que o Paramount é o estúdio que produziu O Poderoso Chefão".