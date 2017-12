Leonardo DiCaprio pode ser Steve Jobs em novo filme

O ator Leonardo DiCaprio estaria na mira do diretor Danny Boyle para interpretar Steve Jobs em um longa, baseado na biografia do dono da Apple escrita por Walter Isaacson. Segundo a The Hollywood Reporter, o cineasta pretende colocar o indicado ao Oscar por O Lobo de Wall Street no papel principal.

Boyle entrou no projeto após a saída de David Fincher, que exigia controle total sobre o projeto e US$ 10 milhões de adiantamento. Fincher iria repetir a parceria com o escritor Aaron Sorkin e o produtor Scott Rudin. Os três estiveram envolvidos em A Rede Social (2010). A escolha do diretor original para interpretar Jobs era Christian Bale.