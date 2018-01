Leonardo DiCaprio fecha parceria com Netflix para documentários

O ator Leonardo DiCaprio é a mais recente personalidade a fazer uma parceria com a Netflix para a produção de um documentário e uma série que devem estrear exclusivamente no serviço de streaming digital, afirmou a empresa nesta quarta-feira.

DiCaprio, que trabalhou com a Netflix no documentário indicado ao Oscar Virunga, sobre os raros gorilas das montanhas da República Democrática do Congo, atuará como produtor executivo dos projetos que terão como foco o meio ambiente e a conservação.

"Esta parceria é uma extensão natural da nossa relação incrível com Leo em 'Virunga'", disse o diretor de conteúdo da Netflix, Ted Sarandos, em comunicado.

O acordo com DiCaprio, de 40 anos, leva a Netflix, que produz o seriado vencedor do Emmy House of Cards e Orange is the New Black, a uma programação cada vez mais original num esforço para ganhar um público maior.

DiCaprio, indicado ao Oscar de melhor ator por O Lobo de Wall Street, se junta a vários artistas que fecharam acordos com a Netflix.

Em outubro, a empresa anunciou que o comediante e ator Adam Sandler vai estrelar e produzir quatro filmes que serão exibidos exclusivamente no serviço, que tem mais de 57 milhões de membros em 50 países.