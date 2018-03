Leonardo DiCaprio e Zac Efron assistem jogo juntos em L.A.

Os atores Leonardo DiCaprio e Zac Efron assistiram na sexta-feira, 21, um jogo dos Lakers, pela NBA, em Los Angeles. Os atores curtiram a partida na companhia do vocalista da banda Maroon 5, Adam Levine. Zac encontrou ainda o ator David Arquette. Zac Efron e Leo DiCaprio no jogo. Foto: AP Veja também: Leonardo DiCaprio fala sobre 'Rede de Mentiras' de Ridley Scott Assista ao trailer de 'Rede de Mentiras', de Ridley Scott Super-heróis vão se enfrentar na disputa por troféus People's Vanessa Hudgens e Zac Efron dão adeus a 'High School Musical' Amado pelas adolescentes, Efron acabou de estrear a terceira parte da série High School Musical. O ator e Vanessa Hudgens, sua namorada na vida real, formam o par de protagonistas. O filme foi um sucesso de bilheterias e Efron está na disputa pelo troféu do People's Choice Awards, evento anual que homenageia as celebridades favoritas do público do cinema, da televisão e da música. Adam Levine, do Maroon 5, com Efron e DiCaprio. Foto: AP Já Leo DiCaprio, um dos atores mais bem pagos, bem amados e bem falados de Hollywood, estréia Rede de Mentiras. O filme chega ao Brasil dia 28 de novembro. Mais novo projeto de Ridley Scott, o longa conta a história de Roger Ferris, um agente secreto norte-americano, infiltrado em uma rede de informações no Oriente Médio. O personagem nem de longe lembra Jack Dawson, romântico e intrépido aventureiro que salvou a vida da jovem Rose DeWitt Bukater, em Titanic.