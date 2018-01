Leonardo DiCaprio e Obama convocam mobilização contra o aquecimento global

Com a aproximação da entrada em vigor do acordo de Paris sobre o clima, o ator Leonardo DiCaprio e o presidente norte-americano, Barack Obama, convocaram nesta segunda-feira, 3, uma mobilização forte e rápida para deter o aquecimento global.

“Estamos realmente em uma corrida contra o tempo”, disse nos jardins da Casa Branca o presidente dos EUA, que fez da luta contra o aquecimento global uma prioridade de seus oito anos de governo.

“Agir é urgente”, completou o ator antes da projeção de seu novo documentário sobre os efeitos da mudança climática.

Quase uma década após seu primeiro documentário sobre o tema, chamado A Última Hora, o ator e produtor volta com Antes do Dilúvio, no qual Barack Obama e o Papa Francisco fazem uma breve aparição.

Leonardo DiCaprio, que tem declarado abertamente seu apoio ao Partido Democrata, de Obama, também fez referência à campanha eleitoral nos Estados Unidos.

“Se você não acredita na mudança climática, se você não acredita nos fatos e na ciência, na minha humilde opinião não deveria exercer um cargo público”, declarou DiCaprio sobre o candidato republicano Donald Trump, que questionou abertamente a existência do aquecimento global e do impacto das atividades humanas sobre o meio ambiente.