Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese vão estrear sexto filme juntos

Após a parceria em Gangues de Nova York (2002), O Aviador (2004), Os Infiltrados (2006), Ilha do Medo (2010) e O Lobo de Wall Street (2013), Leonardo DiCarprio e Martin Scorsese apostam em mais um empreitada.

O ator vai atuar e produzir o longa-metragem baseado no livro Devil in the White City, do escritor norte-americano Erik Larson, cujos direitos foram adquiridos pelos estúdios Paramount. DiCaprio já estava envolvido com o projeto há cinco anos com Scorsese na direção e Billy Ray (Jogos Vorazes ) assinando o roteiro.

O ator, que em fevereiro de 2016 estará nos cinemas com O Regresso, do diretor Alejandro González Iñárritu, faz na adaptação de Devil in the White City o assassino em série H.H. Holmes, responsável por até 200 mortes, a maioria de jovens solteiras, no final do século XX.

O livro conta a história de Holmes e a forma como ele enganava suas vítimas em Chicago, nos Estados Unidos, durante a Feira Mundial de 1893.