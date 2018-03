Leon Cakoff revelou o cinema chinês e iraniano ao público brasileiro

O jornalista Leon Cakoff, que morreu nesta sexta-feira aos 63 anos, revelou, para o público paulistano e brasileiro, o cinema iraniano, o chinês da 5.ª Geração. Impôs autores como Abbas Kiarostami, Jim Jarmusch, Amos Gitai, Atom Egoyan. Se não fosse pela Mostra, Sergei Paradjanov e Béla Tarr talvez ficassem até hoje desconhecidos. Todas as aventuras foram relatadas em um saboroso livro, Cinema Sem Fim (Imprensa Oficial), lançado em 2006 por conta da comemoração da 30.ª Mostra. Eis aqui algumas heroicas histórias relembradas por ele:

1ª Mostra (1977)

"Além de um filme proibido (o curta chinês 'Brotos'), o festival já enfrenta riscos. É pela mala diplomática francesa que chega de favor o filme-manifesto 25, dos exilados Celso Lucas e José Celso Martinez Corrêa, sobre a independência de Moçambique, uma preciosidade em cópia de 16 mm. A censura pede sessão reservada do filme. E quer sequestrar a cópia. Faço valer a imunidade diplomática da mala francesa. Cria-se um incidente que a polícia não leva adiante." No cartaz, foto da sala cheia do Masp, mostrando sessão lotada do ciclo Aproximação ao Cinema Chinês.

3ª Mostra (1979)

"Manoel de Oliveira está presente na sessão de abertura, com Amor de Perdição. O público saía da sala em levas incontidas, durante o filme. Eu, sem ter o que fazer, pedia desculpas cada vez. 'Já estou acostumado', ele dizia. 'O público é assim mesmo, leva tempo para aceitar o que seja novo."

4ª Mostra (1980)

"Lina Bo Bardi pede minha opinião sobre A Idade da Terra, de Glauber Rocha, um dos destaques da Mostra e, claro, projeto ao vivo todo o calor da magnífica verborragia do filme. Pietro Maria Bardi começa a ficar irado e insinua que ela passou da idade de se apaixonar por rapazotes. Pega o paletó, bate a porta e sai em disparada no seu velho e raro Aero Willys."

5ª Mostra (1981)

"No ano em que filas enormes se formaram no vão do Masp para assistir a Saló, de Pier Paolo Pasolini, e Calígula, de Tinto Brass, o documentarista americano Les Blank vem à Mostra e monta uma tenda na entrada do Masp onde põe à venda camisetas e revistas sobre os temas de seus filmes. ‘É assim que vivo’, justifica."

8ª Mostra (1984)

"O mandado de segurança que derrubava a censura prévia dos filmes, conseguido antes do início da Mostra, logo é cassado. Recebo a notícia no saguão do Cine Metrópole, trazida por dois agentes da Polícia Federal com ordens de fechar o cinema e apreender os filmes subversivos da programação. Argumento que haverá tumulto. Há mais de mil pessoas na sala assistindo a O Estado das Coisas, de Wim Wenders. Vence o meu argumento, depois de vários telefonemas dos agentes a seus superiores. Era o que queria. Isolo-me na sala da gerência do cinema e disparo telefonemas aos plantões nas redações. A imprensa chega a tempo, antes do fim da sessão. Subo ao palco sob os letreiros finais e peço ao público que ouça, por favor, o triste comunicado que teria que lhes ler. Não consigo conter as lágrimas."

9ª Mostra (1985)

"Vou à Polícia Federal. O impasse é o mesmo do ano anterior. Acabo chegando ao ministro da Justiça Fernando Lyra. 'Por que não faz uma lei para acabar com a censura?’, pergunto-lhe. 'Não posso', responde. 'Por que então não faz portaria dizendo que de agora em diante os festivais de cinema no Brasil não precisam mais de censura prévia?' 'Ah! Isso posso!', aprova o ministro, finalmente liquidando com a censura."

16ª Mostra (1992)

"Quentin Tarantino, ainda desconhecido, chega para apresentar Cães de Aluguel. Com fome de cinema, vara as primeiras noites estudando nossos catálogos antigos; vai ao nosso escritório; assiste ao máximo possível de filmes por dia; experimenta nossa feijoada com curiosidade; participa de um debate sobre cinema independente para 12 atentos interessados. Mas vai embora satisfeito e corre o mundo falando bem do festival."

25ª Mostra (2001)

"O espectro do 11 de Setembro se espalha. Mohsen Makhmalbaf filma Caminho para Kandahar e escreve o livro arrebatador O Afeganistão. A Mostra apresenta o filme e traduz o livro a toque de caixa para o seu lançamento em outubro. Traz ainda para expor as belas fotos que Samira, a filha de Mohsen, fez no Afeganistão durante as suas tensas filmagens entre raivosos Talebans, as forças do obscurantismo que escravizam um mundo em nome da religião, o elemento repressor mais terrível e assustador dos tempos modernos."

O gigantismo do evento sempre foi enfrentado por Leon ao lado de sua mulher e parceira, Renata de Almeida, desde 1990. A primeira vitória vem neste ano, quando a Mostra, que começa dia 20, terá 250 filmes. Ao lado de Renata, enfrentou os dois tumores malignos no cérebro, descobertos no fim de 2010. Uma parceria que persistiu até o último segundo.