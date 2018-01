Leilão de coleção pessoal de Audrey Hepburn bate recorde

LONDRES - Foi concluída na tarde de quarta-feira, 27, a primeira parte do leilão da coleção pessoal de Audrey Hepburn, atriz que interpretou o clássico Bonequinha de Luxo em 1961. Toda a venda desta primeira parte arrecadou mais de US$ 6 milhões, anunciou a casa de leilões Christie's.

Ao todo 246 lotes totalizaram a arrecadação de US$ 6,21 milhões. Entre os itens vendidos estavam os vestidos mais célebres da atriz e o roteiro do filme Bonequinha de Luxo (1961), que foi vendido a um preço recorde de 632.750 libras, o equivalente a US$ 846 mil, considerando os valores pagos por outros roteiros até o momento. Segundo a casa Christie's, nesta quarta o leilão durou cerca de 10 horas.

+++ Coleção pessoal de Audrey Hepburn será leiloada em Londres

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Ficamos muito contentes com a impressionante resposta e atençaõ dada à coleção pessoal de Audrey Hepburn", disse Adrian Hume-Sayer, diretor do departamento de coleções privadas da casa de leilões.

Os itens foram colocados a venda pelo filhos da atriz, que morreu de câncer em 1993, aos 63 anos. Os demais artigos, entre eles câmeras e roupas, ficarão à venda online, e poderão ser comprados até 4 de outubro. /Com as agências de notícias