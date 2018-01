Leia opinião de Adriana Barra sobre as belas do Oscar Habituada a vestir celebridades do cenário nacional, a estilista Adriana Barra foi especialmente convidada pelo JT para analisar os looks do Oscar 2006. O exagero que costumava dar o tom da festa está em baixa e há mais acertos do que erros. "Dá para notar que há um styling por trás dos looks, o que é novo. Havia muita gente de preto, bege e coque, que são tendências de passarela. A pessoa não usa a roupa que gostaria de vestir, mas aquela que alguém mandou porque está na moda." Para Adriana, essa ausência de excessos, que deixou a maioria das mulheres clássicas, com modelitos clarinhos, abriu caminho para que brilhasse mais quem ousou mais. Charlize Theron foi a mais bonita - Na opinião de Adriana Barra, Charlize Theron estava impecável. "Do sapato ao cabelo, o rabo atrás, o tecido, tudo estava certo. O laço enorme foi o exagero que estava faltando à festa", acredita. Claro que não é qualquer mulher que segura um Christian Dior desses. "Foi o preto que fez diferença na noite." Hillary Swank acertou desta vez - Hillary Swank também arrasou. "Ela é uma mulher forte, tem uma beleza que não é óbvia", avalia Adriana Barra, confessando que Hillary é o tipo de atriz que ela gostaria de ver com um vestido seu no tapete vermelho. Desta vez ela foi de Versace, e seu mérito é não parecer que está de Versace. Michelle Williams: cor na medida certa - Quem diria que uma menina tímida e branquinha como a candidata ao Oscar de melhor atriz coadjuvante Michelle Williams apareceria assim, de vestido amarelo de Vera Wang, com batom vermelho? "Ela era uma das mais lindas", diz Adriana Barra, que adorou o look da moça. Naomi Watts fez bonito de bege - Em um Oscar repleto de vestidos clarinhos, o de Naomi Watts se sobressaiu. "Ela foi de Givenchi, com um bege meio rasgado, achei que ela estava uma deusa. Esse é o vestido bege que faz toda a diferença. Notei também que a maioria dos modelos são drapeados, retorcidos. Nela, ficou ótimo." Reese Witherspoon estava atual e vintage - Reese, ganhadora do Oscar de melhor atriz por Johnny e June, foi com um vestido vintage de 1952 da Christian Dior. Para Adriana Barra, ela estava maravilhosa. "Eu não acho ela bonita, mas ela ficou bonita. Reese foi achando que ia ganhar o Oscar, e apareceu adequada para isso." Tudo fica bom em Uma Thurman - O porte e a elegância de Uma Thurman fazem com que dê personalidade à roupa. "Achei que ela estava super bonita, mas excessivamente bege. Mas ela consegue usar um Versace, que não fica com cara de Versace com ela dentro dele. Qualquer coisa que ela colocar vai ficar linda." Jessica Alba: bonita, mas óbvia - "Jessica Alba é linda, mas é mais uma gostosona vestida de Versace, dourado, com renda, com apelo bem sexual, bem Donatella", analisa Adriana Barra, que acha muito fácil chamar atenção assim. "É o tipo do look que qualquer um olha e acha bonito, pois a mulher é linda, e a roupa sexy, mas é óbvio demais." Branco demais para Nicole Kidman - Nicole chegou ao Oscar esbanjando seu porte de diva moderna, loira e linda. Mas para Adriana Barra, faltou cor. "Estava tudo branco demais. Ela é muito branca, o vestido Balenciaga era branco, o cabelo solto estava mais loiro do que nunca... Se tivesse uma cor ela ficaria mais bonita."