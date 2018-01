'Lego Batman: O Filme' continua na liderança das bilheterias dos EUA

NOVA YORK - A Grande Muralha foi um hit na China, mas na América do Norte não conseguiu repetir o sucesso. O filme é o mais caro já feito na China, com um orçamento de US$ 150 milhões, e a produção pretendia provar que o mercado número 2 do mundo poderia fazer blockbusters do mesmo tamanho dos de Hollywood. Na China, a bilheteria foi de US$ 171 milhões, mas nos EUA e Canadá foi de apenas US$ 18 milhões, segundo estimativas deste domingo, 19.

O filme acabou em terceiro lugar, ficando atrás de Lego Batman: O Filme e Cinquenta Tons Mais Escuros. A animação da Warner liderou novamente as bilheterias, com US$ 34,2 milhões. Cinquenta Tons levantou mais US$ 21 milhões - o filme liderou o mercado internacional no fim de semana com US$ 43 milhões.

Com críticas muito negativas, A Grande Muralha, que estreia no Brasil no dia 23, é dirigido por Zhang Yimou, e não foi uma "bomba", arrecadando US$ 244 milhões no mercado internacional.