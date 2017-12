Ledger morreu por overdose de remédios, diz IML

O ator Heath Ledger, que ficou famoso por interpretar um caubói gay em 'O Segredo de Brokeback Mountain' (2005) de Ang Lee, morreu devido a uma overdose acidental de remédios, incluindo analgésicos, pílulas para dormir e medicamento contra ansiedade, informou nesta quarta, 6, o Instituto Médico Legal da cidade de Nova York. Veja tambám: Família diz que morte foi acidental Morte choca a Austrália Galeria de fotos Trailer de 'Batman', último filme de Ledger "O senhor Heath Ledger morreu em conseqüência de intoxicação aguda provocada pelos efeitos combinados de oxicodona, hidrocona diazepam, temazepam, alprazolan e doxilamina", anunciou a porta-voz Ellen Borakove num comunicado. As drogas são os nomes genéricos do analgésico OxyContin, dos medicamentos contra a ansiedade Valium e Xanax e as pílulas para dormir Restoril e Unisom. Borakove negou-se a especificar a concentração de cada droga encontrada no sangue de Ledger, ou se algum remédio teve papel principal na morte. "O que estamos olhando é o efeito cumulativo desses medicamentos", explicou. O resultado dos exames foi anunciado duas semanas após o ator australiano de 28 anos ter sido encontrado morto nu em sua cama num apartamento do bairro nova-iorquino de Soho, no dia 22 de janeiro. Segundo a polícia, ele tinha por perto medicamentos para dormir e outros vendidos com receita. Num comunicado divulgado nesta quarta, 6, pelo agente de Ledger, o pai do ator, Kim, afirmou: "Enquanto nenhum remédio foi tomado em excesso, ficamos sabendo hoje que a combinação de remédios prescritos por médicos provou-se fatal para nosso filho. A morte acidental de Heath serve como um aviso para os perigos ocultos da combinação de medicamentos, mesmo em doses pequenas". O último trabalho de Ledger no cinema foi em Batman: The Dark Knight, em que interpreta o Coringa, o grande inimigo de Batman. Após saber de sua morte, o diretor do filme, Christopher Nolan, disse que o ator estava em um período "cheio de criatividade". O cineasta britânico comentou ainda a dedicação do jovem ator australiano no set durante as filmagens de um novo capítulo das aventuras de Batman, ainda inédito nos cinemas. O corpo de Heath Ledger deve ser sepultado em uma cerimônia privada ainda esta semana. Sua ex-mulher, a atriz Michelle Williams, de 27 anos, que conheceu no set de filmagens de 'O Segredo de Brokeback Mountain', já está na Austrália, com a filha deles, Matilda, de 2 anos. Ledger será enterrado no mausoléu familiar do cemitério deKarrakatta, em Perth, no qual repousam os restos mortais de seus avós.