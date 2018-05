Laura Ziskin, produtora de 'Homem Aranha', morre de câncer

Laura Ziskin, a produtora de Hollywood que ajudou a tornar Julia Roberts uma grande estrela e levou "Homem Aranha" aos cinemas, morreu no domingo depois de uma batalha contra um câncer de mama. Ela tinha 61 anos.

De acordo com comunicado da Sony Pictures, da qual a produtora fazia parte, Ziskin morreu em casa, em Los Angeles, depois de sete anos enfrentando a doença.

Em 2008, Ziskin e outros notáveis do mundo do entretenimento, incluindo a jornalista Katie Couric, fundaram um grupo que promovia pesquisas no combate ao câncer. Ainda naquele ano, e novamente em setembro do ano passado, Ziskin produziu maratonas na TV, repletas de astros e estrelas, que foram transmitidas pelas principais redes de televisão dos EUA.

Além de fazer filmes, Ziskin produziu a cerimônia de entrega do Oscar em duas ocasiões e foi presidente da Fox 2000 Pictures, uma divisão de longas-metragens da 20th Century Fox.

Ela ficou conhecida principalmente por ter produzido os três filmes "Homem Aranha", estrelados por Tobey Maguire e Kirsten Dunst. A trilogia rendeu 2,5 bilhões de dólares nas bilheterias mundiais. No momento a franquia está sendo renovada, com um novo elenco e com foco sobre a infância e adolescência do super-herói.

Foi Ziskin quem recrutou a então desconhecida Julia Roberts para gravar "Uma Linda Mulher" em 1990, lançando a carreira de uma das maiores estrelas de Hollywood.

(Reportagem de Dean Goodman)