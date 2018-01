Lars von Trier começará a filmar este ano seu novo projeto

O cineasta dinamarquês Lars von Trier começará, no final do verão europeu, a rodar seu novo projeto, intitulado "Antichrist", que será filmado na Alemanha. "Não foi fácil convencer Trier a sair da Escandinávia e rodar na Alemanha, concretamente na Renânia do Norte-Vestfália", afirmou no último domingo, 13, a Fundação de Cinema da região alemã, ao anunciar o novo projeto do diretor dinamarquês. O filme, ao qual a fundação prestará apoio, com 900 mil euros, será baseado em um roteiro que narra a tragédia de um casal que tem que superar a morte de seu filho de 3 anos e, especialmente, o sentimento de culpa e o medo neurótico que atingem a mãe. "Antichrist" será o primeiro filmeque Lars von Trier -autor de filmes como "Dançando no Escuro" e "Dogville"- roda na Alemanha, país que já reconheceu com diversos prêmios seu trabalho como diretor.