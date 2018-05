'Lanterna Verde' arrecada menos do que o esperado nos EUA

LOS ANGELES - O filme Lanterna Verde, com o ator Ryan Reynolds no papel do super-herói da DC Comics, conseguiu no último fim de semana o primeiro lugar da bilheteria americana, mas não voou tão alto quanto o esperado e arrecadou apenas US$ 52,6 milhões. O estúdio Warner Bros. esperava que a produção dirigida por Martin Campbell e estrelada por Blake Lively, Mark Strong, Peter Sarsgaard e Tim Robbins arrecadasse US$ 60 milhões, segundo o site especializado Box Office Mojo.

O filme, com um orçamento entre US$ 150 milhões e US$ 200 milhões, narra como o piloto Hal Jordan (Reynolds) encontra um anel especial e se transforma na única esperança para salvar o universo da ameaça de um brutal inimigo chamado Parallax. O segundo lugar da bilheteria foi para Super 8, de J.J. Abrams, com US$ 21,2 milhões, que conta a história de um grupo de adolescentes que descobre vida alienígena em uma pequena cidade dos Estados Unidos.

A estreia da comédia familiar Os Pinguins do Papai, protagonizada por Jim Carrey, ocupou a terceira posição, com US$ 18,2 milhões. O ator vive um agente imobiliário cujas agressivas táticas mudam com a chegada de seis pinguins do Polo Norte, como parte da herança deixada por seu pai.

O quarto lugar ficou com X-Men: Primeira Classe, com US$ 11,5 milhões, que já acumula US$ 120 milhões desde sua estreia há três semanas, enquanto a quinta posição é ocupada por Se Beber Não Case 2, com US$ 9,6 milhões - o filme já é a comédia para maiores de 18 anos de maior arrecadação da história no mundo todo. Já Meia-Noite em Paris somou outros US$ 5,2 milhões e está prestes a se tornar o filme mais bem-sucedido de Woody Allen nos últimos 25 anos.