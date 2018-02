Lançamento de 'Scott Pilgrim contra o Mundo' é adiado

Fãs de Scott Pilgrim terão que esperar mais um pouco se quiserem ver, no cinema, o filme de Edgar Wright (da cultuada comédia de zumbis Todo Mundo Quase Morto). A Paramount informou nesta quarta-feira, 27, que a estréia de Scott Pilgrim contra o Mundo, marcada para sexta-feira, foi adiada para o dia 5 de novembro.

Segundo a distribuidora, o lançamento tardio - já que a produção inspirada nos quadrinhos de Bryan Lee O'Malley estreou nos Estados Unidos em 13 de agosto - foi prorrogado ainda mais por conta da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que ocupa as principais salas de cinema da cidade.

Após registrar fracasso de bilheteria nos EUA, Scott Pilgrim contra o Mundo chegou ao Brasil graças a uma pesquisa informal via twitter lançada pela Paramount. O grande número de respostas dos fãs - a distribuidora não divulgou dados exatos - acabou se convertendo em argumento para trazer o filme. Mesmo assim, o lançamento acontece primeiro em São Paulo e depende de resultados positivos para sequer chegar ao Rio.

O filme conta a saga de Scott Pilgrim (Michael Cera), que se apaixona por Ramona Flowers (Mary Elizabeth Winstead) e tem que enfrentar uma liga de ex-namorados para ficar com ela.

O quadrinho foi editado no Brasil pela Companhia das Letras, sendo que o segundo volume (com o 3º e 4º capítulos do original, de seis) chegou às livrarias na segunda-feira, 25, aproveitando o lançamento do filme que aconteceria no fim de semana.