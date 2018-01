Lady Gaga será a protagonista da nova versão de 'Nasce uma Estrela'

A estrela americana do pop Lady Gaga continua trilhando seu caminho no mundo da atuação e protagonizará a nova versão de Nasce uma Estrela, filme que marcará a estreia do ator Bradley Cooper como diretor.

Segundo a informação divulgada nesta quarta-feira, 18, pelo Deadline, a Warner Bros. deu finalmente o OK para o projeto e confirmou os rumores que davam conta da participação de Gaga.

Lady Gaga, que participou dos filmes Machete Mata (2013) e Sin City 2: A Dama Fatal (2014), deu um grande passo adiante em sua carreira de atriz graças à série televisiva American Horror Story, com a qual ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz de uma minissérie.

Nasce uma Estrela será, além disso, o primeiro filme do ator Bradley Cooper como diretor. Ele é conhecido por sua atuação em filmes como Se Beber Não Case (2009) e O Lado Bom da Vida (2012). Cooper considerou fazer o filme com Beyoncé.

Cooper também está no elenco, além de ser, ainda, responsável pelo roteiro e pela produção. Gaga fará as músicas do filme.

Nasce uma Estrela fala sobre uma jovem cantora que alcança o estrelato enquanto seu bem-sucedido companheiro começa a afundar pouco a pouco. O filme chegou à grande tela em diferentes ocasiões.

Em 1937 os intérpretes Janet Gaynor e Fredric March deram forma à primeira versão de Nasce uma Estrela, embora tenha sido o diretor George Cukor, que contou com os atores Judy Garland e James Mason, quem, em 1954, desenvolveu a adaptação mais reconhecida desta história.

Em 1976 estreou uma nova versão, desta vez enquadrada no mundo do rock e com os atores Kris Kristofferson e Barbra Streisand, que ganhou o Oscar de melhor canção junto a Paul Williams por Evergreen