'Labirinto', estrelado por David Bowie, deve ganhar nova versão

O filme Labirinto - A magia do tempo (1986), estrelado por David Bowie e Jennifer Connelly, ganhará uma nova versão, segundo informações da revista The Hollywood Repórter. Ainda não está certo se o novo filme será um remake do original ou uma continuação.

A TriStar teria fechado um acordo com a The Jim Henson Co. para produzir um novo filme. Além disso, a empresa contratou a coroteirista de Guardiões da Galáxia, Nicole Perlman, para escrever o roteiro. A versão original do longa é dirigido por Jim Henson.

Labirinto conta a história de uma adolescente que tem 13 horas para percorrer um labirinto fantástico para salvar seu irmão, um bebê, sequestrado por um rei goblin, interpretado por David Bowie.