'La La Land' tem 11 indicações ao BAFTA, prêmio mais importante do Reino Unido

LONDRES - O musical La La Land escala cada vez mais rápido para uma bela temporada de prêmios, e nesta terça-feira, 10, recebeu 11 indicações para o British Academy Film Awards (o BAFTA), o equivalente no Reino Unido ao Oscar.

A doce história romântica interpretada por Ryan Gosling e Emma Stone concorre nas categorias melhor filme, diretor, ator e atriz nos BAFTA, considerados um forte indicador de sucesso parecido em Hollywood - a premiação do Oscar ocorre em fevereiro.

As nominações se somam ao momento do musical depois que ele levou sete Globos de Ouro no domingo, 8.

O sci-fi filosófico A Chegada e o thriller psicológico Animais Noturnos têm cada um nove indicações.

Os filmes foram anunciados no escritório central da Academia Britânica pelos atores Dominic Cooper e Sophie Turner nesta terça-feira, 10.

Indicados a melhor filme, além de La La Land, estão A Chegada, Eu, Daniel Blake, Moonlight: Sob a Luz do Luar e Manchester à Beira-mar.

Na categoria melhor ator, concorrem Andrew Garfield (Hacksaw Ridge), Casey Affleck (Manchester), Jake Gyllenhaal (Animais Noturnos), Gosling (La La Land) e Viggo Mortensen (Capitão Fantástico).

Ao prêmio de melhor atriz, estão indicadas Amy Adams (A Chegada), Emily Blunt (A Garota do Trem), Emma Stone (La La Land), Meryl Streep (Florence) e Natalie Portman (Jackie).

Os vencedores dos BAFTA's serão anunciados no dia 12 de fevereiro, numa cerimônia no Royal Albert Hall, em Londres, duas semanas antes dos Oscars.

Os BAFTA's ainda têm uma categoria para melhor filme britânico, em que concorrem: Eu, Daniel Blake, American Honey, Denial, Animais Fantásticos e Onde Habitam, Notes on Blindness e Under the Shadow.