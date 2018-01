'La La Land', com Emma Stone e Ryan Gosling, abrirá o Festival de Veneza

La La Land, o novo filme do americano Damien Chazelle (Whiplash), com Ryan Gosling e Emma Stone, abrirá a 73ª edição do Festival de Veneza, anunciaram nesta sexta-feira (17) os organizadores do festival. O evento acontece de 31 de agosto a 10 de setembro.

O longa fará parte da seleção oficial do Festival de Veneza, que ainda não anunciou a lista completa de filmes em disputa. Ele será exibido em premier mundial, afirmaram os organizadores do evento.

La La Land é um incrível tributo à idade de ouro dos musicais americanos, de Um americano em Paris, de Vicente Minnelli, a New York New York, de Martin Scorsese", explica o diretor artístico do Festival, Alberto Barbera.

Damien Chazelle, de 31 anos, ganhou três Oscars com Whiplash (2014), incluindo o de melhor ator coadjuvante por J. K. Simmons, que também está em La La Land.

O filme, uma versão moderna deuma história de amor clássica de Hollywood, inclui muitas cenas de dança e música, realizadas pelos dois principais atores, que já haviam contracenado juntos em Crazy, stupid, love (2011).

Aspirante a atriz Mia (Emma Stone) serve cappuccinos aos astros de cinema entre duas apresentações. Sebastian (Ryan Gosling), um músico apaixonado pelo jazz, toca piano em bares decadentes.

O filme, que conta a história de amor do casal, complicado pelo sucesso que afeta os dois, será lançado em 16 de dezembro nos Estados Unidos.