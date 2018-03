Kusturica planeja filme sobre Pancho Villa

Duas vezes vencedor da Palma de Ouro -- em 1985 com "Quando Papai Saiu em Viagem de Negócios" e em 1995 com "Underground - Mentiras de Guerra" -- o diretor anunciou no domingo no festival internacional de cinema Guadalajara antes da apresentação de "Maradona", seu documentário sobre a lenda do futebol argentino, Diego Maradona.

Antes da exibição, Kusturica recebeu um prêmio pela carreira e disse a uma plateia entusiasmada que filmaria em solo mexicano.

"Nessas ocasiões, é muito comum dizer frases vazias como 'muito obrigado' e 'eu estou muito agradecido', mas eu não farei isso", disse. "Em vez disso, direi que eu vou fazer um filme neste país, em espanhol. É um filme sobre um dos meus ídolos, Pancho Villa, e seus amigos."

O documentário sobre o ex-jogador e atual técnico da seleção argentina traz uma série de entrevistas em que Maradona fala sobre sua dependência da cocaína e seus sentimentos anti-EUA e antibritânicos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Após a exibição da noite de domingo, a banda de Kusturica, "No Smoking Orchestra", arrancou aplausos entusiasmados durante uma apresentação animada. O grupo deixou Guadalajara na segunda-feira pela manhã e Kusturica não estava disponível para dar mais detalhes sobre a produção do filme anunciado.

(Reportagem de John Hecht)