'Kung Fu Panda 3' ultrapassa 'O Regresso' nas bilheterias americanas

Kung Fu Panda 3 estreou nos cinemas americanos liderando a bilheteria e fazendo O Regresso cair para segundo lugar, informou a empresa Exhibitor Relations neste domingo, 31. A terceira parte da série chega aos cinemas brasileiras no dia 3 de março de 2016.

A animação dos estúdios Fox arrecadou US$ 41 milhões, enquanto o filme estrelado por Leonardo DiCaprio registrou uma bilheteria de US$ 12,4 milhões em sua sexta semana em cartaz por lá. Aqui, o filme estreia nesta quinta-feira, 4.

Star Wars: O Despertar da Força ficou em terceiro lugar, em sua sétima semana, com uma arrecadação de US$ 10,8 milhões, totalizando US$ 895,4 milhões na América do Norte.

Horas Decisivas, com Chris Pine, ficou em quarto, com 10,3 milhões em sua estreia, seguido da comédia Policial em Apuros 2 (8,3 milhões), The Boy (7,9 milhões), Tirando o Atraso (7,6 milhões), A Quinta Onda (7 milhões), Cinquenta Tons de Preto (6,2 milhões), 13 horas: Os Soldados Secretos de Benghazi (6 milhões). / Com AFP