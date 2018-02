Kristin Thomas vai interpretar Mimi, tia autoritária de Lennon

Kristin Scott Thomas vai fazer o papel de Mimi, a autoritária tia de John Lennon, no filme Nowhere Boy, que conta a juventude do músico. Anne-Marie Duff será sua mãe, Julia, enquanto o estreante Aaron Johnson vai fazer o papel de Lennon. O projeto marca a estréia do artista Sam Taylor-Wood na direção. As filmagens começam em março, em Liverpool e nos estúdios Ealing. Mary "Mimi" Smith criou Lennon depois da morte da irmã, que não era boa mãe. Julia foi atropelada por um policial à paisana quando Lennon tinha 17 anos e Mimi morrei em 1991, 11 anos depois do sobrinho ser assassinado. Scott Thomas ganhou o Oscar por "O Paciente Inglês". Reuters/Hollywood Reporter