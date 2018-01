Kristen Stewart, de 'Crepúsulo,' interpreta prostituta A atriz Kristen Stewart, mais conhecida como a Bella do sucesso "Crepúsculo", deixa de lado sua imagem de adolescente saudável e reservada para viver uma prostituta viciada e boca suja em "Welcome to the Rileys", que está no Festival de Berlim e já encontrou distribuidor para estrear no segundo semestre nos Estados Unidos.