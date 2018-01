Kosovo comemora sua primeira indicação ao Oscar

A incipiente indústria cinematográfica do Kosovo comemorou sua primeira indicação ao Oscar, na categoria melhor curta-metragem, com Shok, do britânico Jamie Donoughue.

O filme, uma co-produção britânico-kosovar, conta a história de amizade entre dois meninos em plena guerra de Kosovo (1998-99). "É algo surrealista, é mais importante para os atores, a equipe do filme e o povo kosovar. Sinto-me honrado de fazer parte disto", declarou Jamie Donoughue durante uma celebração na capital, Pristina.

Todo o elenco e a equipe do filme acompanhou ao vivo a cerimônia de anúncio dos indicados à 88ª edição do Oscar, que será celebrada no domingo, 28 de fevereiro, no teatro Dolby de Los Angeles.