Knightley e Mulligan brilham na abertura do Festival de Londres

As jovens atrizes britânicas Keira Knightley e Carey Mulligan brilharam nesta quarta-feira à noite no tapete vermelho na abertura do Festival de Cinema de Londres, onde fizeram a pré-estreia europeia de Never Let Me Go.

O evento anual, que vai até o dia 28, apresenta quase 200 longas e mais de 100 curta-metragens de 67 países. O encerramento será com 127 Hours, de Danny Boyle.

Never Let Me Go foi inspirado no romance homônimo de Kazuo Ishiguro (Não Me Abandone Jamais, no Brasil), sobre três amigos num colégio interno que precisam encarar a verdade sobre o que o futuro lhes reserva.

O filme de Mark Romanek já foi lançado nos EUA, onde arrecadou apenas US$ 1,2 milhões em cerca de um mês em cartaz - bem menos do que o custo da produção, em torno de US$ 15 milhões. O lançamento nos cinemas britânicos está previsto para 21 de janeiro.

Os protagonistas são Knightley e Mulligan, ambos já indicados ao Oscar aos 25 anos, e Andrew Garfield, que era praticamente desconhecido até julho, quando foi escolhido para o papel de Peter Parker/Homem-Aranha num episódio da série a ser lançado em 2012.

Knightley disse que gostou de interpretar uma personagem moralmente ambígua. "Achei a personagem fascinante, uma espécie de estudo sobre o ciúme e o medo", disse ela a jornalistas. "Acho que ela comete muitos danos, e foi interessante entrar na cabeça dela. Eu não gostava dela, e é complicado interpretar pessoas de que você não gosta e encontrar formas de empatia (com tais personagens)."

Ishiguro disse que não pretendia escrever uma história sobre "o triunfo de escravos sobre um sistema cruel". "Eu estava interessado em tentar encontrar algo que tivesse um paralelo com a duração normal da nossa vida, e como não é possível realmente escapar do fato de que somos mortais e que todos nós vamos passar da infância para a idade adulta e a velhice".

O Festival de Londres terá 11 estreias mundiais, mas a maioria de filmes de baixo orçamento. Em termos de prestígio, o evento ainda continua aquém de festivais como Cannes, Toronto e Veneza.

A programação inclui também vários filmes já aclamados pela crítica, como Cisne Negro, com Natalie Portman, um drama ambientado no mundo do balé, e "The King's Speech", com Colin Firth.