Kleber Mendonça Filho presidirá júri da Semana da Crítica de Cannes

O diretor Kléber Mendonça Filho presidirá o júri da Semana da Crítica de Cannes, a seção paralela do famoso festival de cinema dedicada a descobrir talentos.

Mendonça Filho é um dos diretores "mais talentosos" de sua geração e líder de uma "nova safra de cineastas" brasileiros, explicou nesta quinta-feira, 16, a organização do evento em comunicado.

O diretor ganhou notoriedade em 2012 com o filme "O Som ao Redor", premiado em vários festivais. No ano passado, voltou a chamar atenção da crítica com "Aquarius", candidato à Palma de Ouro em Cannes.

O júri será integrado pela diretora artística do Festival de Cartagena (Colômbia), Diana Bustamante; o redator-chefe da revista "IndieWire", Eric John; a diretora da instituição libanesa Metropolis Cinema, Hania Mroué, e pelo ator francês Niels Schneider.

No ano passado, o filme "Mimosas" - previsto para estrear no Brasil em maio -, do espanhol Oliver Laxe, levou o prêmio da Semana da Crítica. O evento acontecerá entre os dias 18 e 28 de maio. EFE