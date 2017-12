Kirsten Dusnt internou-se em clínica de reabilitação, diz revista

Kirsten Dusnt, a Mary Jane de Homem-Aranha, internou-se na clínica de reabilitação Cirque Lodge, em Utah, segundo informações da Star Magazine. Kirsten estaria seguindo os passos de outros famosos que se internaram na clínica, como a atriz Lindsay Lohan e do guitarrista do Bon Jovi, Richie Sambora, após uma semana de várias festas no Sundance Film Festival, no mês passado. "Ela precisa de ajuda desesperadamente", disse uma fonte não-identificada a revista. "Ela parecia estar intoxicada quando se internou porque agia de forma realmente estranha. Ela estava extremamente sensível, chorando várias vezes", acrescentou. Kirsten, de 25 anos, tem uma vasta reputação por cometer excessos em festas. Alguns blogs deram a atriz o apelido de 'Kirsten Drunkst'.