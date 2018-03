Kirsten Dunst estreará como diretora em 'The Bell Jar'

A atriz americana Kirsten Dunst estreará como diretora de um longa-metragem The Bell Jar, baseado no famoso livro homônimo da escritora Sylvia Plath, segundo informou nesta quarta-feira o site especializado Deadline.

Dunst, que escreveu o roteiro em parceria com Nellie Kim, contará com Dakota Fanning (Guerra dos Mundos) para protagonizar o novo filme.

A história de The Bell Jar (1963) mostra uma jovem estudante que, após ganhar um prêmio em Nova York nos anos 50, retorna para casa e começa a sofrer problemas mentais.

O livro de Plath já teve uma adaptação para o cinema em 1979 graças ao filme The Bell Jar dirigido por Larry Peerce e protagonizado por Marilyn Hassett. Está previsto que o novo longa comece a ser filmado no primeiro trimestre de 2017.

Esse será o primeiro longa de Kirsten Dunst na produção, que já demonstrou interesse pela direção em seus curtas Welcome (2007) e Bastard (2010).

Conhecida pelo papel de Mary Jane Watson na trilogia do Homem-Aranha dirigida por Sam Raimi, Dunst também deixou sua marca em filmes como Maria Antonieta (2006) e Melancolia (2011), filme do cineasta Lars Von Trier com o qual obteve o prêmio de melhor atriz no Festival de Cinema de Cannes.