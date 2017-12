Kirsten Dunst e Donald Sutherland estarão no júri do Festival de Cannes

O Festival de Cannes divulgou a composição do júri que vai outorgar a Palma de Ouro da 69ª edição do maior evento de cinema do mundo. O presidente do júri, o diretor australiano George Miller – do filme que virou unanimidade no ano passado: Mad Max – Estrada da Fúria -, já havia sido anunciado em fevereiro e agora a composição está completa.

A atriz e diretora italiana Valeria Golino, o diretor francês Arnaud Desplechin, a atriz norte-americana Kirsten Dunst, o ator canadense Donald Sutherland, o ator dinamarquês Mads Mikkelsen, o diretor húngaro Laszlo Nemes, a atriz francesa Vanessa Paradis e a produtora iraniana Katayoon Shahabi.

Todos são figuras carimbadas na Croisette. Sutherland coestrelou o clássico MASH, de Robert Altman, que venceu a Palma em 1970; Mikkelsen foi melhor ator por A Caça; Nemes fez sensação no ano passado com O Filho de Saul; Desplechin recebeu prêmios importantes em diferentes edições; Venessa já foi maitresse de cérémonie e Kirsten conhece aquele tapete vermelho, no qual tem pisado regularmente por sua associação com Sofia Coppola. O Festival de Cannes ocorre este ano de 11 a 22 de maio e o Brasil concorre com Aquarius, de Kleber Mendonça Filho.