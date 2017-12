Kirsten Dunst diz que não voltará a ficar com um ator A atriz americana Kirsten Dunst assegurou que não quer voltar a manter uma relação amorosa com um ator e acrescenta que, em algumas ocasiões, as personalidades criativas "podem ser muito destrutivas", além de terem "um lado muito obscuro". Em entrevista à edição de maio da revista Jane antecipada nesta quarta, 25, Kirsten, que mantém atualmente uma relação com o vocalista da banda britânica Razorlight, Johnny Borrell, reconhece que esta afirmação pode se voltar contra ela. A atriz assegura que conhece "poucos" atores que são "bons, doces e adoráveis". Kirsten está na capa de maio da revista Jane junto a sua colega de elenco de Homem-Aranha 3, Bryce Dallas Howard, que se casou em junho com o ator Seth Gabel e teve um filho em fevereiro. "Queria estar na fase que Bryce está vivendo. Prefiro estar com alguém que amo a estar solteira. Isso é certo", acrescentou. Ao ser perguntada sobre como sabe que alguém pode ser um bom companheiro, ela respondeu que é algo "intuitivo". "Eu preciso me sentir sempre surpreendida, ou ter uma boa conversa e risos com a pessoa adequada, desde o primeiro momento", Acrescentou. Kirsten ressaltou que o cabeleireiro que teve durante a filmagem de Homem-Aranha 3 previu que ela terá seu primeiro filho "dentro de dois anos". A atriz conheceu o vocalista de Razorlight em um show realizado em 9 de março, em Los Angeles.