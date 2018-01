Kirk Douglas completa 100 anos e ressalta amor por sua 'alma gêmea'

Kirk Douglas completa 100 anos nesta sexta-feira, 9, longevidade que o astro atribui a um "maravilhoso casamento" de mais de seis décadas.

O icônico ator, que interpretou papéis que marcaram a história do cinema, revelou em um texto especial escrito para a revista Closer Weekly por ocasião do aniversário de 100 anos que sua segunda e atual mulher, Anne, de 97 anos, tem sido a inspiração para superar as adversidades com o passar das décadas.

"Tive a sorte de encontrar minha alma gêmea há 63 anos e acredito que nosso casamento maravilhoso e nossas conversas noturnas da 'hora de ouro' me ajudaram a sobreviver a todas as coisas", escreveu.

O ator, que foi indicado ao Oscar três vezes, celebrará a data ao lado de 200 parentes e amigos em uma festa organizada por seu filho, Michael, também ídolo de Hollywood, e pela nora Catherine Zeta Jones.

O astro, que se viu forçado a uma aposentadoria por problemas de fala provocados por um derrame cerebral, está ensaiando com um terapeuta de linguagem para fazer um pequeno discurso no dia da festa.

"Sempre me pedem conselhos sobre como viver uma vida longa e saudável. Não tenho nenhum, mas acredito que temos um propósito aqui", afirmou.

"Eu fui poupado de um acidente de helicóptero e de um derrame para fazer mais coisas boas no mundo antes de partir", completou.

Douglas, filho de imigrantes russos analfabetos, interpretou alguns papéis emblemáticos do cinema, do escravo Spartacus ao pintor Vincent van Gogh, passando pela lenda do velho oeste Doc Holliday.

Trabalhou em mais de 80 filmes, mas, ao contrário das novas gerações, nunca aceitou um papel em uma sequência.

Vulcão

Issur Danielovitch foi o nome que recebeu ao nascer em um bairro pobre de Nova York, onde estudou interpretação na Academia de Artes Dramáticas.

"O Invencível", de 1949, rendeu sua primeira indicação ao Oscar de melhor ator, um prêmio que nunca venceu e que só chegou à família com o filho Michael por "Wall Street" (1987) - Michael Douglas já havia recebido um prêmio da Academia como produtor por "Um Estranho no Ninho" (1975).

Entre os filmes mais famosos de Kirk Douglas se destacam "Sede de Viver" (1956), em que interpretou Van Gogh, "Duelo de Titãs" (1959), "Spartacus" (1960) e "Sete Dias de Maio" (1964).

Os filhos mais velhos, Michael e Joel, nasceram de seu primeiro casamento, com Diana Douglas, que terminou em divórcio em 1951.

Três anos depois ele se casou com a belga-americana Anne Buydens, que uma vez escreveu a respeito de Kirk Douglas: "Viver com meu marido é como sentar em um lindo jardim ao lado de um vulcão que pode entrar em erupção a qualquer momento".

O casal teve dois filhos: Eric e Peter.

"Cem anos de idade certamente é um marco, mas os fatos são o que papai realizou em 100 anos. Para mim, sua resistência e tenacidade são as qualidades que mais se destacam. Me ensinou a dar o melhor em qualquer coisa que faça. Ele é o pacote completo", afirmou Michael Douglas na edição especial da Closer Weekly.

Fé judaica

A família Douglas passou por uma boa dose de tragédias e desastres ao logo dos anos.

Eric, também ator, morreu vítima de uma combinação de álcool e medicamentos aos 46 anos em 2004, depois de anos de luta contra o vício.

O acidente citado pelo ator aconteceu em 1991, quando o helicóptero de Kirk Douglas bateu em um avião na Califórnia. Duas pessoas morreram.

Mas o incidente permitiu uma redescoberta da fé judaica.

O derrame sofrido em 1996 impediu que continuasse falando corretamente, mas ele se recuperou parcialmente graças a meses de terapia.

E, à medida que sua saúde impedia o retorno aos sets de filmagens, ele e sua esposa se voltaram cada vez mais para a filantropia, com a intenção de doar para obras de caridade a maior parte de sua fortuna.

O casal reconstruiu 400 parques infantis em Los Angeles e foi responsável pela construção do "Harry's Haven", a unidade de Alzheimer batizada com o nome do pai de Kirk no Abrigo do Fundo de Cinema e Televisão em Woodland Hills, Califórnia.

Atriz vencedora do Globo de ouro em duas ocasiões e grande amiga do ator, Angie Dickinson fez uma cena na cama com Kirk em "À Sombra de um Gigante" (1966) que exigia que ambos estivessem nus.

"Você não pode pedir mais do que recebe de Kirk", disse a atriz de 85 anos, ex-esposa do lendário compositor Burt Bacharach.

"É simplesmente um homem perfeito, tenho que dizer. Tudo o que ele faz é perfeito", completou.