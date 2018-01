Kevin Spacey é substituído em filme com estreia marcada para dezembro

LOS ANGELES - O ator Kevin Spacey, cada vez mais envolvido em escândalos de abuso sexual, será substituído em todas as cenas do filme "All the Money in The World", cujas gravações já haviam sido finalizadas. No lugar do ator aparecerá Christopher Plummer, que assumiu o personagem a pouco mais de um mês da estreia do filme, marcada para o dia 22 de dezembro.

Membros da equipe de produção afirmam que Plummer já começou a gravar - todas as cenas em que Spacey aparecia serão filmadas novamente. All the Money in the World trata do sequestro do adolescente John Paul Getty 3º em 1973. Seu avô, Jean Paul Getty, falecido milionário norte-americano do setor petrolífero, era vivido por Spacey e agora o será por Plummer.

Estava previsto que o filme fosse um dos divulgados no festival de Los Angeles, no dia 16 de novembro, mas foi retirado da lista nesta segunda-feira, 6.

Segundo fontes que preferiram não se pronunciar, a decisão do diretor Ridley Scott pela substituição pegou a Sony pictures, de surpresa, mas o estúdo está dando respaldo à Scott./Associated Press