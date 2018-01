Kevin Spacey começou tratamento para viciados em sexo, diz jornal

Kevin Spacey entrou em um programa de reabilitação para viciados em sexo, segundo o jornal britânico Daily Mail. Após ter recebido várias acusações de assédio sexual nos últimos dias, o ator de House of Cards iniciou tratamento na clínica de luxo The Meadows, no Arizona.

Segundo as informações do Daily Mail, Kevin Spacey chegou no final da semana passada em Wickenburg, vila em que a clínica se encontra. O centro de reabilitação, considerado o melhor dos Estados Unidos, tem um valor mensal de 36 mil dólares. A instalação possui um centro fitness, piscina e áreas de relaxamento.

The Meadows é o mesmo local em que o produtor de Hollywood Harvey Weinstein, acusado de violência sexual por várias atrizes, modelos e outras profissionais da indúsitria cinematográfica, estaria recebendo tratamento.

Outras celebridades também já foram tratadas na clínica, como Tiger Woods, Kate Moss e Selena Gomez.

Na última quarta-feira, um representante de Kevin Spacey informou que o ator estava tirando um tempo necessário para seguir avaliação e tratamento. As acusações contra o astro começaram no dia 30 de outubro, com o depoimento do ator Anthony Rapp, de Star Trek, que alegou ter sido assediado por Spacey aos 14 anos. No mesmo dia, ele respondeu dizendo que não se lembrava do ocorrido, mas pediu desculpas e declarou ser gay.

Spacey foi cortado da série House Of Cards. Após a decisão da Netflix, o ator recebeu diversas acusações de homens que faziam parte do elenco da série por agressão e abusos.