Kevin Smith enfrenta protestos contra novo filme independente

O diretor de cinema Kevin Smith anunciou um plano de autolançar seu novo filme, Red State, no Festival Sundance, depois de enfrentar manifestantes que lhe garantiram publicidade que dinheiro algum poderia dar.

Evocando o nome do produtor Harvey Weinstein, Smith disse que, depois de 17 anos fazendo filmes, não pode imaginar algo pior do que criar um filme e entregá-lo a um estúdio para que este faça o marketing.

Para ele, depois de o estúdio gastar dezenas de milhões de dólares na divulgação, não sobrarão lucros para ele e seus investidores.

Por isso ele resolveu voltar para o tempo em que os próprios cineastas levavam seus filmes aos cinemas, um cinema de cada vez. Eles guardavam uma parte maior do lucro e o reinvestiam em mais filmes.

"O cinema independente não morreu, apenas ficou adulto", disse ele ao público de Sundance, após a estreia de Red State. "Agora é a fase Indie 2.0."

Smith começou sua carreira em Sundance com o longa-metragem em preto-e-branco O Balconista, feito com apenas 27.575 dólares. O filme foi comprado por Weinstein, que na época dirigia a Miramax Filmes e era considerado mestre na distribuição de filmes de orçamento reduzido.

De lá para cá, porém, as coisas mudaram. Hoje, astros famosos e caros muitas vezes atuam em filmes ditos independentes, e os custos de produção e marketing chegam aos milhões de dólares, fato que tira a independência dos cineastas.

Red State é a história violenta de uma seita religiosa cheia de ódio e dos agentes federais que recebem a ordem de combatê-la. Kevin Smith acha que o filme será sucesso certeiro junto a seus fãs.

Por isso ele vai pôr os pés na estrada com o filme, começando em 5 de março no Radio City Music Hall, em Nova York, e passando por grandes cidades americanas ao longo do mês, terminando em 4 de abril em Seattle.

Ele espera lançar Red State em todo o país em 19 de outubro, a mesma data de estreia de O Balconista. Até então, a publicidade conseguida com a turnê do filme e com o uso de sites de relacionamento social, como o Twitter, pode beneficiar as vendas em outros cinemas, sem custos de publicidade.

A primeira jogada de marketing empregada pelo diretor foi vista por muitos como genial. A seita religiosa de Red State é inspirada em organizações religiosas como a pequena Igreja Batista de Westboro, que fez manchetes por promover protestos antigays diante dos funerais de soldados e oficiais americanos.

Os fiéis da igreja tinham prometido comparecer para protestar contra a estreia de Red State, e no domingo à noite, quando dez deles se reuniram para isso, Smith e cerca de 200 seguidores dele fizeram um protesto contra os manifestantes. Carregando cartazes, os dois grupos se enfrentaram em um momento feito para as câmeras da TV.