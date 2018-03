Kevin Kline demonstra ousadia ao estrelar drama francês Por Gregg Goldstein NOVA YORK (Hollywood Reporter) - Em seu primeiro papel falado em francês, Kevin Kline protagoniza um drama que está sendo rodado na ilha da Córsega, no Mediterrâneo. "Joueuse" é estrelado por Sandrine Bonnaire, que faz uma copeira de hotel fascinada por um casal romântico (Jennifer Beals e Francis Renaud) que joga xadrez. O médico (Kline) em cuja casa ela faz faxina, a contragosto, torna-se seu mentor no jogo, levando-a a participar de um torneio de xadrez e, com isso, desencadeando grandes transformações em sua vida. A diretora novata Caroline Bottaro adaptou o roteiro do romance "The Chess Player", de Bertina Henrich. Kevin Kline foi um parisiense que cortejou Meg Ryan em "Segredos do Coração", mas este é seu primeiro papel numa produção francesa. "Ele fala francês muito bem -- melhor que John Malkovich (que vive na França)", disse Michel Feller, um dos produtores do filme. Os filmes recentes de Kline incluem "Três Vezes Amor" e "A Última Noite."