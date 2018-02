Kevin James vira rei das bilheterias norte-americanas Kevin James, astro da série "The King of Queens" ("O Rei do Queens") se tornou também o rei das bilheterias norte-americanas neste fim de semana, na estréia de "Paul Blart: Mall Cop". O filme obteve cerca de 33,8 milhões de dólares em vendas de ingressos em três dias, a partir do dia 16 de janeiro, informou a distribuidora Columbia Pictures no domingo. Seu desempenho ajudou a melhorar a venda total de ingressos pelo quarto fim de semana consecutivo. James interpreta um segurança de shopping center que enfrenta uma gangue de ladrões que usam alta tecnologia. Além de atuar, James co-escreveu o roteiro e co-produziu o filme, que custou 26 milhões de dólares. No entanto, "Paul Blart: Mall Cop" recebeu críticas negativas. O filme campeão do fim de semana passado, "Gran Torino", de Clint Eastwood, passou para o segundo lugar, arrecadando 22,2 milhões de dólares e elevando seu lucro para 73,2 milhões de dólares. A distribuidora Warner Bros. Pictures espera que o filme ultrapasse a faixa dos 130 milhões. Três lançamentos fecham os cinco primeiros lugares, todos com números expressivos: "My Bloody Valentine: 3D" ficou em terceiro lugar, com 21,9 milhões de dólares; "Notorious", sobre a vida do rapper Notorious B.I.G ficou em quarto, com 21,5 milhões de dólares; e a comédia "Hotel for Dogs" em quinto, com 17,7 milhões de dólares. Entre os 10 filmes mais bem-sucedidos deste fim de semana, há mais uma estréia e um filme que havia saído do top 10, mas voltou. Depois de duas semanas de exibição limitada, "Defiance", com o ator Daniel Craig (James Bond) no elenco, ficou na oitava posição, com 9,2 milhões de dólares obtidos em vendas de ingressos. "Slumdog Millionaire", favorito aos principais prêmios, reconquistou o 10o lugar, obtendo 6,3 milhões de dólares -- até agora, conseguiu um total de 42,7 milhões. O filme ganhou quatro prêmios Globo de Ouro e deve ser um forte competidor no Oscar, cujos indicados serão revelados na quinta-feira.