Kevin Costner será pai pela sétima vez

Christine Baumgartner, mulher do ator americano Kevin Costner, está grávida, fato que tornará o ator americano pai pela sétima vez, informaram nesta sexta, 19, diversos órgãos da imprensa local.

O vencedor do Oscar com "Dança com Lobos" (1990) e intérprete de populares filmes como "O Guarda-Costas" (1992), "Robin Hood - O Príncipe dos Ladrões" (1991) e "Os Intocáveis" (1987) somará um novo membro a sua família com Baumgartner, com quem já tem duas crianças: Cayden Wyatt, de 2 anos, e Hayes Logan, de 13 meses.

Segundo o representante de Costner, Arnold Robinson, o nascimento está previsto para junho. Além disso, o ator é pai também de outros quatro filhos maiores: Annie, de 25 anos; Lily, de 23, Joe, de 22, e Liam, de 13, fruto de relações anteriores.

Costner deve estrear este ano "The Company Men", filme no qual trabalha com Ben Affleck e Tommy Lee Jones e narra como a crise econômica afeta à vida de três executivos de uma grande companhia.