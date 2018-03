Keith Richards aparece embriagado no set de "Piratas" O guitarrista da banda britânica Rolling Stones, Keith Richards, apareceu alcoolizado no set de filmagem da produção "Piratas do Caribe 3", segundo informou a revista "Empire". O músico faz uma ponta no terceiro filme da série - atua no papel do pai de Jack Sparrow, personagem de Johnny Depp. Bill Nighy, o Davy Jones do filme, contou que Richards estava tão bêbado quando os produtores o chamaram para atuar, que teve de ser ajudado pelo diretor Gore Verbinski. Após ser acusado de falta de profissionalismo, o músico de 62 anos gritou a todos: "Se queriam alguém direito, pegaram a pessoa errada". A notícia de que o guitarrista provavelmente participaria do filme coincidiu com o lançamento de "Piratas do Caribe - o Baú da Morte", em junho. Na época, os atores Johnny Depp e Orlando Bloom declararam-se entusiasmados com a idéia. "Nós torcemos para que Keith seja mesmo escalado e faça uma breve aparição no filme", declarou Depp, que disse que adotou a linguagem corporal e o jeito de falar do veterano guitarrista para criar seu capitão Jack Sparrow. "Eu mal posso esperar para vê-lo...bem, isso se ele não se matar caindo de algum outro coqueiro", afirmou Bloom. Keith Richards, de 62 anos, caiu de um coqueiro nas ilhas Fiji, em 26 de abril, e foi operado na Nova Zelândia para a retirada de um coágulo do cérebro, em 8 de maio.