Keira Knightley processa jornal por chamá-la de anoréxica A atriz Keira Knightley entrou nesta segunda-feira com uma ação contra o jornal Daily Mail, que divulgou que a protagonista do filme Piratas do Caribe - O Baú da Morte sofre de anorexia, informaram seus advogados. Segundo Keira, em artigo publicado em 11 de janeiro, o Daily Mail sugeriu que a atriz britânica, de 21 anos, havia se "esforçado desonestamente para esconder do público" o transtorno alimentar. O jornal ilustrou a matéria com fotografias da estrela em uma praia. "Estas fotografias foram tiradas sem seu consentimento, enquanto relaxava em uma praia, durante suas férias", disse Simon Smith, um de seus advogados, que afirmou ainda que a cliente "negou publicamente que seja anoréxica ou que sofra de algum tipo de transtorno alimentício". Smith acrescentou que o artigo era acompanhado ainda por uma entrevista com a mãe de uma adolescente anoréxica, que culpava a atriz pela doença, por ser um "mau exemplo" para sua filha. No julgamento, deve ocorrer no fim de 2007, ou início de 2008, a atriz "demonstrará que não sofre de anorexia", segundo disse o advogado. Keira Knightley, candidata ao Oscar de melhor atriz em 2006 por sua atuação em Orgulho e Preconceito (2005), participou ainda de Star Wars - Episódio I: A Ameaça Fantasma (1999), Simplesmente Amor (2003) e Piratas do Caribe - A Maldição da Pérola Negra (2003).