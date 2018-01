Keira Knightley e Michelle Williams, as mais elegantes Há uma jovem estrela fashion em Hollywood. Keira Knightley usando um vestido vinho de um ombro só, modelo da estilista Vera Wang para a 78.ª cerimônia do Oscar representava o equilíbrio perfeito entre a juventude e a o glamour de uma estrela de cinema. Keira usou seu cabelo loiro preso em estilo rabo-de-cavalo e usou como complemento de seu vestido um colar de esmeraldas, rubis e diamantes da Bulgari, com sandálias douradas de Jimmy Choo. Sua maquiagem, feita por Kate Lee, parecia querer dizer que ela estava criando um look "icônico e clássico" para uma jovem de 20 anos. Lee disse que usou sombra da Chanel nos olhos em tons que refletiam a pouca idade de Keira. Michelle Williams usou um vestido amarelo de chiffon com um detalhe em tule em volta do decote em V, ressaltado por um colar estilo século 19, com diamantes de Fred Leighton. Seu cabelo lembrava o estilo anos 30 e em seus braços, o marido e ator Heath Ledger. Reese Witherspoon e Ryan Phillipe pareciam um casal superstar. Ela, com um vestido de rendas em tons prateados e ele com as três peças clássicas do black tie. Felicity Huffman usou um vestido preto sexy de Zac Posen com um profundo decote em V. Rachel Weisz, que está no sétimo mês de gravidez, usou um vestido confortável preto, que a manteve com a silhueta alongada "Meu amigo Narciso Rodriguez fez três vestidos para mim e eu escolhi um deles esta manhã", disse ela. Ela usou um brinco de esmeraldas e diamantes da Chopard. Jessica Alba, vestiu um Versace dourado com detalhes florais e Jane Seymour estava com um vestido champanhe de Pamella Roland. Sandra Bullock e Amy Adams usaram saias muito amplas com bolsos. O modelo azul marinho de Sandra era de Angel Sanchez e o marrom chocolate de Amy, com detalhes em listras era de Carolina Herrera. Charlize Theron usou um vestido com um laço gigante no ombro que o estilista John Galliano da maison Christian Dior criou para ela, em cetim de seda. Jennifer Lopez estava com um vestido verde claro com saia ampla e amarrado nas costas como um corset. Ziyi Zhang usou um Giorgio Armani, Hilary Swank um Versace e Jennifer Aniston e, um longo preto de Rochas com um longo colar de platina e diamantes da Bulgari, modelo anos 30. Já Nicole Kidman usou um vestido creme drapeado e Naomi Watts um vestido de um ombro só, de Givenchy.