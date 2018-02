Keira Knightley canta e não convence em 'Mesmo Se Nada Der Certo' Há quase uma década, o roteirista e diretor irlandês John Carney entrou no radar com um romance de orçamento mínimo, chamado "Apenas uma Vez". Sem qualquer astro, ou outro chamativo, o filme fez uma carreira considerável no circuito de arte, e ganhou o Oscar de canção original. O raio não costuma cair duas vezes no mesmo lugar, diz a sabedoria popular, e "Mesmo Se Nada Der Certo", que estreia no Brasil na quinta-feira, é prova disso.