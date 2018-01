Kéfera lota Anhembi, mas não as salas de cinema

Um evento de youtubers no Anhembi – Digital Stars Xtreme – levou à histeria os fãs de Kéfera e Christian Figueiredo no fim de semana. A garotada foi o público dominante, mas ambos, e Christian mais ainda, fazem o crossover, atingindo desde crianças e adolescentes até seus pais e avós. Christian terminou a filmagem de cenas adicionais de seu longa Eu Fico Loko, previsto para estrear no ano que vem. O de Kéfera estreou no começo de outubro (dia 6).

Com seus 30 milhões de seguidores no YouTube e nas redes sociais, Kéfera Buchmann virou um fenômeno da internet. A aposta dos produtores Cris D’Amato e Daniel Filho – ela, também diretora – era de que, se pelo menos 10% desse público quisesse ver sua "ídola" no cinema, É Fada! já seria um sucesso. Afinal, 3 milhões de espectadores, num momento como o atual do cinema brasileiro, é coisa para comemorar.

Quase um mês depois, É Fada! ainda não chegou lá, mas 1,48 milhão de espectadores, seu score no Filme B, está longe de ser fiasco. É verdade que um Paulo Gustavo faz muito mais – o trailer de Minha Mãe É Uma Peça 2 já passou dos 5 milhões de cliques na rede. É a grande esperança deste final de ano e princípio de 2016 para incrementar o ‘share’, participação do filme brasileiro no próprio mercado.

Daniel Filho e Cris D’Amato têm estado juntos em filmes como Confissões de Adolescente, que possui indiscutíveis qualidades. Ela assina megassucessos como S.O.S. Mulheres ao Mar 1 e 2, Linda de Morrer. Para a estreia de Kéfera, baseou-se num livro de Thalita Rebouças, Uma Fada Veio me Visitar. É a história de uma garota que sofre bullying na escola. Luna/Klara Castanho é boazinha e as meninas malvadas não a perdoam. Kéfera faz a madrinha que vem ajudá-la. Sua ‘mensagem’ é punk – seja pior que as outras. Isso significa maltratar todo mundo, incluindo o pai carinhoso (Sílvio Guindane).

Claro que Luna vai terminar mandando sua fada andar, mas de alguma forma o sortilégio funciona. Mais tolo que divertido e caprichado sem muita inspiração, o filme é meio híbrido. Carece de magia. E Kéfera? Na noite de estreia, postou – ‘Tô fazendo a plena nas fotos, mas suando no rego.’ Não é exatamente fino mas, com esse linguajar, seu público talvez estivesse lotando mais as salas.