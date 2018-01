Keanu Reeves visita irmã com leucemia internada na Suíça O ator canadense Keanu Reeves chegou a Lausanne para visitar sua irmã, que recebe tratamento contra leucemia em um centro médico desta cidade suíça, onde o astro pretenderia se instalar temporariamente para ficar mais perto de Kim, de 41 anos, informou hoje a imprensa local. O jornal Le Matin publicou fotografias do ator com sua irmã. Reeves passeava com Kim, que estava em uma cadeira de rodas, pelos arredores do Centro Hospitalar Universitário de Vaud (Chuv), onde está internada. A irmã do protagonista de Matrix vive em Montreux, cidade próxima a Lausanne, o que faz com que Reeves se desloque freqüentemente à Suíça para visitá-la. Como o tratamento pode se estender por mais tempo, o ator estaria procurando uma casa na região, segundo o Le Matin. Reeves não quis fazer declarações aos jornalistas do jornal que o abordaram dentro do hospital, alegando que o assunto é pessoal e "muito difícil". Keanu Reeves nasceu em Beirute (Líbano) em 1964 e passou a infância e juventude no Canadá. O ator saltou à fama com Caçadores de Emoção (1991) e Velocidade Máxima (1994), mas seu trabalho de maior expressão foi a interpretação do hacker Neo, desde o primeiro Matrix (1999).