Keanu Reeves luta para recuperar fama da era ‘Matrix’

Desde o fim da saga Matrix não se viu um grande sucesso nas telas em que aparecesse o ator Keanu Reeves. Relativamente sumido desde 2008, o astro de Advogado do Diabo tenta fazer seu grande retorno com o épico 47 Ronins, que estreou no Natal nos EUA e está previsto para chegar ao País em janeiro.

Na história que se passa no Japão do século 17, Keanu é um mestiço deserdado da tradição samurai. Assim, o filme marca não só a busca do personagem para recuperar a honra, mas também um primeiro passo do ator no sentido de atrair novamente o reconhecimento que um dia teve.

“Não estava fugindo do cinema”, explica-se. “ Simplesmente não aconteceu. É bom estar de volta”, afirmou Reeves à Efe. A batalha do intérprete, porém, promete ser mais árdua do que a princípio se desenhava.

O longa de Carl Rinsch teve orçamento de US$ 200 milhões e apostava nos feriados de fim de ano norte-americano para atrair o público. Porém, a Universal Pictures anunciou “reduções contábeis não especificadas” para o filme – num ano em que Hollywood viu vários altos orçamentos fracassarem nas salas de cinema.

Assim, a Universal tem expectativas bastante baixas para o desempenho do filme: espera lucrar entre US$ 17 e US$ 20 milhões até o dia 29 – cifra pouco ambiciosa. “No caso de 47 Ronins, ajustamos os custos em trimestres anteriores e, como resultado, nosso desempenho financeiro não será impactado negativamente nesse trimestre pelo seu resultado nas bilheterias”, afirmou um representante do estúdio.