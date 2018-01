Keanu Reeves fala sobre 'John Wick 2' e possível sequência de 'Bill & Ted'

Keanu Reeves não precisou de muita persuasão para aceitar repetir seu papel de matador aposentado cuja busca por vingança o leva a matar mais dezenas de pessoas na sequência "John Wick – Um Novo Dia para Matar 2". "Eu adoro John Wick", disse o ator à Reuters antes da estreia do filme, na sexta-feira. "Tivemos ótimas ideias, expandimos o mundo... fizemos um filme de ação muito bom".

Depois que a morte de seu animal de estimação e o roubo de seu carro levaram o assassino a embarcar em um verdadeira matança no suspense de ação "John Wick – Um Novo Dia para Matar", de 2014, o novo capítulo trata do passado nebuloso do personagem.

A história inclui o surgimento de um playboy italiano nefasto e matador rival que destrói a casa de Wick, único lembrete de sua felicidade passada, e coloca sua cabeça a prêmio, obrigando-o a sair de circulação novamente.

O primeiro "John Wick", que custou cerca de 20 milhões de dólares, foi bem recebido pela crítica e marcou a volta de Reeves, de 52 anos, às bilheterias depois de uma série de filmes pouco expressivos.

Sua carreira em Hollywood já dura mais de 30 anos, e inclui sucessos como a comédia "Bill & Ted - Uma Aventura Fantástica", de 1989, o suspense de ação "Velocidade Máxima", de 1994, e a inovadora trilogia de ficção científica "Matrix". "Durante toda a minha carreira, tentei fazer gêneros diferentes e escalas de filmes diferentes", disse o ator. Reeves ainda disse que os planos para uma sequência de "Bill & Ted", cultuado por cinéfilos, estão em andamento.