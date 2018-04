Keanu Reeves atua em seriado cômico na Internet

Depois de brilhar no cinema, Keanu Reeves está chegando também à Internet. O ator faz um papel em "Sparhusen", um novo seriado cômico ao estilo de "Spinal Tap", feito para a Internet, que será lançado este mês pela central de programação online My Damn Channel.

Usando peruca loira, Reeves faz o papel de Vorste Fierron, produtor sueco de um grupo de música pop principiante. O primeiro episódio traz uma crônica da tensão nos bastidores em torno do primeiro single de sucesso da banda, "Apples & Fish".

"Sparhusen" é criação da roteirista, produtora e atriz Ileana Douglas, que também atua em outro seriado do My Damn Channel que está voltando para uma segunda temporada, "Easy to Assemble".

"Sparhusen" também foi co-criado pelos atores Rob Mailhouse e Todd Spahr.

O seriado faz parte da chamada nova temporada de outono de programação do My Damn Channel, fundado em 2007 pelo ex-executivo da CBS Radio Rob Barnett.