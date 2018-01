Keanu Reeves atropela um paparazzo com seu Porsche O ator americano Keanu Reeves atropelou, com seu Porsche 1996, um paparazzo que impedia seu caminho. A informação foi divulgada pela polícia de Los Angeles, nesta terça-feira, 20. O fotógrafo caiu no chão após o veículo dirigido por Reeves tê-lo atingido às 19h30 locais de segunda-feira, disse o policial Ed Hernández. O ator saiu ileso do acidente. A Associated Press deixou uma mensagem no telefone de um representante de Reeves em busca de comentários sobre o incidente, mas não recebeu resposta. "O ator bateu em um paparazzo que estava parado diante de seu Porsche e o homem caiu no chão", disse Hernández, sem informar a que velocidade Reeves conduzia seu automóvel. Reeves saía de um estacionamento na Avenida Tranquila, em uma área residencial próxima do campo de golfe do condado Los Verdes, cerca 48 quilômetros ao sul do centro de Los Angeles, quando ocorreu o incidente. O fotógrafo, cujo nome não foi revelado, foi atendido por paramédicos no local e levado a um hospital para receber tratamento por lesões desconhecidas, conforme informou Hernández. A polícia está investigando o acidente. Reeves, de 42 anos, nascido em Beirute, no Líbano, e criado em Nova York, é mais conhecido pelo papel de Neo na trilogia The Matrix. Ele também toca na banda Dogstar.